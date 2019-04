Alberto Apostoli (foto) è ritenuto uno dei più importanti designer e trend setter in ambito «wellness», a livello internazionale. Ha sviluppato importanti esperienze in vari settori progettuali e a diverse scale: urbanistica, hotel, negozi, uffici, residenze.

Nato a Verona nel 1968, si diploma in Elettronica, laureandosi in Architettura con una tesi in economia. Nel 1997 apre il proprio studio caratterizzato da una vocazione poliedrica e multidisciplinare, naturale conseguenza del suo personale percorso. Gli interessi di Alberto Apostoli mirano a ridefinire la figura dell’architetto verso obiettivi interdisciplinari. Sebbene gli aspetti creativi dominino tutta la sua attività professionale, questi sono visti come parte di una più ampia visione che il professionista contemporaneo deve possedere a partire da conoscenze filosofiche, storiche, economiche, sociologiche, religiose ed artistiche.

