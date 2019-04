(afm) Maison&loisir è anche un evento caratterizzato da un interessante risvolto sociale. Gli organizzatori, infatti, stanno da tempo seguendo lo sviluppo del Progettoanikè, iniziativa di cooperazione in Burkina Faso nata con l’obiettivo di «valorizzare e potenziare le competenze degli artisti locali, creando una cultura del lavoro autonomo che contribuisca alla crescita economica e sociale in loco».

«Laggiù - racconta il presidente del salone dell’abitare aostano, Diego Peraga - stiamo seguendo da anni lo sviluppo di un centro culturale, fondato con l’obiettivo di distogliere i ragazzi dalla strada, offrendo loro l’opportunità di apprendere arti come la musica e la pittura. Per questo, ogni anno durante il nostro evento ospitiamo un gruppo di giovani provenienti dal piccolo stato dell’Africa occidentale. Una volta sono pittori, un’altra musicisti: a tutti diamo l’opportunità di venire ad Aosta per una piccola tournée durante la quale hanno la possibilità di raccogliere fondi per dare sostentamento alle proprie famiglie».

Per l’edizione 2019 di Maison&loisir saranno in città i percussionisti de l’Ensemble Artistique de Bolomakoté, per un concerto organizzato dall’associazione culturale Tamtando nell’ambito di «progettoaniké».

«Bolomakoté - spiegano gli organizzatori del salone aostano - è il quartiere artistico di Bobo Dioulasso, la seconda città per importanza del Burkina Faso dopo la capitale, Ouagadougou. È il centro della musica tradizionale, impersonata negli anni dal leggendario gruppo dei Farafina che collaborò nel tempo con Ryuichi Sakamoto, Jon Hassell e i Rolling Stones. Yaya Ouattara, oggi a capo dell’Ensemble Artistique de Bolomakoté, cominciò a suonare proprio con loro nel 1990, all’età di 19 anni, fino ad incidere un disco, Faso Denou, per la Real World di Peter Gabriel, prodotto da Daniel Lanois. L’artista unisce la sua esperienza musicale alla professione di stregone guaritore. Fonde un insieme di culture e di sensibilità, modernità e tradizione, influenze della cultura mandinga, melodie dei popoli del Niger e del Mali, i canti e i tamburi del Ghana e del Bénin».

Il concerto si colloca nell'ambito del «progettoaniké»

