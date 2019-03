L’AVAS, la Tipografia Duc, Le Château et la maison d’édition Edizioni La Selva sont les éditeurs lauréats du XXVème Prix littéraire René Willien, intitulé à l’un des grands promoteurs des traditions locales et des principaux chercheurs dans le domaine de la culture valdôtaine.

Les prix qui récompensent chaque année les éditeurs qui se sont distingués par la publication d’ouvrages relatifs à la Vallée d’Aoste et présentant un intérêt historique, culturel, social, géographique, ethnographique et scientifique, dont une partie du texte est rédigée au moins en français ou en francoprovençal, ont été remis le lundi 25 mars dernier dans le cadre des Journées de la francophonie 2019.

Ils étaient présents, dans la salle Maria Ida Viglino du Palais régional d’Aoste, l’Assesseur au Tourisme, Sports, Commerce, Agriculture et Biens culturels et le représentant du Centre culturel René Willien Roberto Willien.

Le premier prix a été décerné à l’AVAS et à la Tipografia Duc, éditeurs de l’ouvrage «Sen alà soutta…Jeunes valdôtains à la granta guéra» de Stefania Roullet et Carlo A. Rossi.

« La mémoire des soldats valdôtains ayant pris part à la première guerre mondiale va survivre dans le temps grâce à cet ouvrage qui l’a fixée pour toujours », a expliqué le jury dans ses motivations. « Les précieux témoignages oraux contenus dans le DVD annexé au livre complètent la remarquable recherche documentaire et iconographique développée dans le volume ».

Le deuxième prix a couronnée la maison d’édition Le Château pour l’ouvrage «Les Carnavals alpins en Vallée d’Aoste» d’Alexis Bétemps.

Selon le jury, « l’ouvrage analyse les origines souvent très reculées des carnavals alpins, les symboles liés aux personnages et aux masques, ainsi que les aspects sociaux de l’une des fêtes les plus anciennes et les plus animées, qui se répète depuis des siècles, voire des millénaires. Ce livre est le résultat d’une recherche ethno-anthropologique approfondie réalisée par l’auteur au fil des quarante dernières années.

Le troisième prix a été décerné à la maison d’édition Edizioni La Selva pour l’ouvrage «Memoria di cose lontane – Mémoires d’autrefois. La vita in Valle d’Aosta nell’opera di Guido Diémoz. La vie en Vallée d’Aoste dans l’œuvre de Guido Diémoz» de Vincenzo Bixio et Gabriella De Munari Bixio.

« L’apparat photographique exceptionnel qui illustre les œuvres, tout aussi remarquables, de Guido Diémoz – a terminé le jury – offre aux auteurs l’occasion de décrire, par la succession des saisons, les activités agricoles et la vie quotidienne des communautés de montagne. Guido Diémoz se confirme comme l’un des représentants les plus expressifs de la sculpture valdôtaine de tradition ».

Pour ce qui est des mentions spéciales, le jury, reconnaissant la qualité des travaux présentés au concours, a signalé «Coriarius lavorazione artigianale di pelle e cuoio», édité par l’AVAS, de Felice Cino Apostolo et «Émigrés 2.0 – Valdostani nel Mondo», édité par Musumeci Editore, de Michela Ceccarelli.

Le jeudi 2 mai, à 17 h Place Chanoux à Aoste, les lauréats de la XXVème édition du Prix Willien présenteront au public leurs œuvres dans l’espace culturel Les Mots.

