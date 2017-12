Quali sono gli elementi fondamentali di un’agenzia d’incontri? Sicuramente servono professionalità, onestà e affidabilità, tutte caratteristiche impossibili da guadagnare in un breve periodo. Lo sa bene Lorenzo Tomaino, attivo in questo settore dal 2003 e che da due anni si è messo in proprio aprendo l’agenzia Feeling, staccandola dal circuito Meeting. «Ho lavorato parecchi anni con la rete di agenzie su scala nazionale, gestendo le sedi di Aosta e di Ivrea, quindi ho scelto di mettere in pratica la mia esperienza in prima persona - ha spiegato Lorenzo - c’è un certo senso di continuità con il passato, riferito alla mia figura, sono sul territorio da anni, ho una banca dati reale e molto ampia». Insomma, il nome di Lorenzo Tomaino è un sinonimo di garanzia, di privacy e credibilità: «Tantissime agenzie hanno aperto in questi anni, per poi chiudere nel giro di poco tempo, senza avere una solida base su cui costruire il servizio - ha continuato - per me è diverso, perché lavorando in proprio riesco a seguire ancora meglio i clienti, declinando le loro esigenze su scala locale».

Andiamo ora a capire di cosa si occupa nel concreto Feeling: l’agenzia mette in contatto fra loro single nel territorio compreso fra Ivrea, Aosta e Biella. Fondamentalmente si tratta di un aiuto professionale ed esperto all’incontro fra persone: affidandosi a Feeling è possibile rimettersi in gioco, venendo accolti con una semplice chiacchierata amichevole (senza impegno e gratuita).

In questo modo si farà conoscenza del consulente, disponibile ad analizzare esigenze, valutando possibilità e tracciando il profilo della persona ideale (nel caso esista) o comunque di una persona interessante. Il primo approccio può avvenire anche via SMS (al numero 334.1810520), in automatico il single riceverà i profili più adatti.

Attenzione dunque a non confondere Feeling con Meeting: la prima è l’agenzia per single di Lorenzo Tomaino, con sede ad Aosta (unica in regione dal 2003) e Ivrea (operante anche su Biella). Possiede ovviamente la licenza di Pubblica Sicurezza e l’iscrizione Uni A.M.I. (Unione Agenzie Matrimoniali Italiane).

Ma sopratutto, ed è ciò che maggiormente interessa all’utente, può vantare una banca dati con oltre 6mila nominativi. Non va poi scordato che le iscrizioni sono aperte solo a persone legalmente libere.

Come avrete intuito il punto cardine e in grado di garantire continuità con il passato è la presenza di Lorenzo Tomaino: nel corso di quindici anni di attività ha contribuito a far sbocciare tante storie e tanti amori, ad Ivrea come ad Aosta. «Chi cerca un partner desidera andare sul sicuro, fare incontri mirati e di buona qualità, per questo bisogna conquistare la fiducia delle persone - ha affermato - è un lavoro minuzioso per cui serve costanza, oltre che capacità di accogliere e ascoltare il cliente in un’atmosfera semplice e serena. Le persone che si rivolgono a noi non sono assolutamente diverse dalle altre, ne migliori ne peggiori ma semplicemente qui s’incontrano uomini e donne, con le loro qualità, pregi e difetti: inoltre non vogliono correre il rischio di imbattersi in qualcuno che vuole solo perdere tempo e avere un approccio occasionale e senza alcun genere di prospettiva».

La chiusura è affidata di nuovo alle parole di Lorenzo: «I nostri iscritti rientrano in tutte le fasce d’età: la maggioranza è rappresentata da coloro che vanno dai 35 ai 60 anni, ma ce ne sono anche sotto i 30. Negli anni abbiamo visto fiorire moltissime rose: tante storie, dalle quali è nato anche più di una volta il desiderio di una convivenza o di un matrimonio. Per noi, in ogni caso, è sempre un successo: si tratta di qualcosa che noi abbiamo contribuito a far sbocciare».

Per tutte le informazioni utili è possibile consultare il sito www.singleclubfeeling.it o scrivere a info@singleclubfeeling.it. La sede di Aosta si trova in via Garin 1 (0165.40099), quella di Ivrea in via Lago Sirio 12A (0125.1925243).

