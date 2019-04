Avete mai assistito ad un galà di kick boxing? Bene, allora l’occasione giusta si presenterà a Maison&loisir. L’appuntamento è per domenica 28 aprile con «Praetoria Fight Night 2», evento organizzato da Luca De Carolis e Silvano Secco. Dalle ore 14 alle 17 a salire sul ring saranno i dilettanti, quindi dopo le loro esibizioni si farà sul serio. A partire dalle 19.30 infatti toccherà agli incontri dei professionisti: sono nove, e tutti di altissimo livello, gli incontri in programma. Parliamo per esempio di quello tra l’atleta di Aosta Ayoub Lafnouch che sfiderà il campione italiano in carica, ossia l’imolese Marian Bellettini. Ci sarà spazio anche per il duello tra Ionel Balan e l’ex campione europeo Farid Tahiri: in palio c’è il titolo italiano professionisti. Combatteranno anche Davide Varese contro Philippe Magalhaes, Razvan Burka contro Hani Batita, i pesi massimi Alexander Savin contro Tudor Turcan. Sul ring troveranno posto anche due giovanissime atlete, Alessia Simone e Siria Audino, al debutto senza protezioni. A completare il quadro durante la serata saranno lo spettacolo di pole dance di Erika Scarupa, l’esibizione di hip hop di Rachele Bosco e i brani musicali interpretati dalla cantante Eleonora Iamonte. Infine il costo del biglietto d’ingresso: serviranno 20 euro. Per i veri appassionati si comincia addirittura sabato 27 aprile: alle ore 18 toccherà alla cerimonia del peso con i «face to face» tra gli avversari. Durante i giorni del Salone dell’Abitare (dalle 17.30 alle 19.30) si terranno anche le esibizioni e gli allenamenti dei professionisti: i più piccoli avranno l’opportunità di avvicinarsi a questo sport.

