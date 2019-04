Durante Maison&loisir sono diversi gli eventi dedicati all’architettura.

Architettura olisticae bioarchitetturain ambito scolasticoSabato 27 aprile alle 15, nella Sala Benessere di Maison&loisir, si svolgerà la conferenza «Spazi del benessere educativo. Bioarchitettura, equilibri energetici, luoghi su misura per bambini di questo tempo». Intervengono Guido Gressani, Luca Mantello, Ivano Verra; modera Adriana Viérin. Il convegno vuole porre in evidenza l’importanza degli aspetti della bioarchitettura e della architettura olistica in ambito scolastico. «Costruire in sinergia con l’ambiente - sottolineano gli organizzatori - parlare dell’uso dei materiali naturali, delle tecniche olistiche che possono influire nell’ambiente interno, possono essere, anzi sono, aspetti per il benessere dei bambini che derivano inconsapevolmente dalla struttura che li accoglie». L’incontro, organizzato da L’Agrou e Inbar (Istituto nazionale di bioarchitettura), è aperto anche alle famiglie ed a tutti coloro che operano in ambito educativo.Mostra MaINNsull’edilizia sostenibile

Legambiente propone al Salone dell’Abitare di Aosta la mostra MaINN sui materiali innovativi e sostenibili.

L’esposizione è la diretta conseguenza del progetto MaINN, una libreria online sui materiali da costruzione, esaminati sotto il profilo della salute per le persone, della provenienza da riciclo e delle caratteristiche innovative. L’elenco è ampio e comprende prodotti come listelli di bambù, vernici naturali e laterizi in terracotta, tutti caratterizzati, sottolinea Legambiente, «dal pregio di migliorare le prestazioni energetiche o di confort abitativo delle strutture, ma anche di essere più sostenibili nel loro ciclo di vita rispetto ai materiali più tradizionali».

La mostra MaINN ripercorre questi concetti per «raccontare quanto offre oggi il mercato in tema di edilizia e sostenibilità, e orientare i consumatori verso una scelta consapevole all’acquisto». Uno strumento concreto per «tenere assieme la lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento atmosferico con quella di rendere finalmente sicure le case in cui viviamo, con una drastica riduzione dei consumi energetici e delle bollette».

La mostra sarà visitabile nei giorni di apertura di Maison&loisir, da mercoledì 24 a domenica 28 aprile, con ingresso libero.

Leggi tutte le notizie su "La Vallee Notizie"

Edizione digitale