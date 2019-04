Dalle attività per i bambini alle specialità culinarie, dagli animali alle esibizioni, passando per i concorsi. Il salone Maison&loisir offre un ricco calendario di iniziative collaterali. Andiamo a scoprirle.

Iniziamo dal servizio di mini club, rigorosamente gratuito: si tratta di un’interessante opportunità riservata a bambini d’età compresa fra i 6 e i 12 anni. In questo spazio verranno realizzate attività ludico-ricreative a cura di Arte in Testa e della Cooperativa L’Arcobaleno. Serve però rispettare determinati orari: mercoledì 24 e venerdì 26 dalle 15 alle 19, mentre giovedì 25, sabato 27 e domenica 28 dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

In parallelo ci sono anche altre divertenti attività: come il truccabimbi e i giochi con i palloncini che si troveranno allo stand della Croce Rossa Italiana durante gli orari di apertura del salone.

In evidenza c’è anche una doppia proposta riservata ai piccoli chef: giovedì 25 aprile, dalle 10.30 alle 12.30, andrà in scena «Pasticci&Pasticcini!», il laboratorio per cuochi dai 4 ai 12 anni, curato da Aosta Catering e Big Bar 1984. La seconda si chiama invece «Un cocktail di colori!»: questa gara di cocktail analcolici per piccoli bartender dai 4 ai 12 anni è in programma sempre per giovedì 25 aprile, dalle 14.30 alle 17.30 e anche in questo caso sarà a cura di Aosta Catering e Big Bar 1984.

La gastronomiadi Maison&loisir

Restiamo nell’ambito del gusto, il salone propone infatti una vera e propria arena gastronomica di qualità. Il giro dei sapori prende il via con «Il ristorantino»: si trova all’interno dell’area eventi e sarà impegnato nel proporre i piatti della tradizione valdostana, valorizzando i prodotti locali e la cucina del territorio.

I grandi protagonisti saranno dunque lardo d’Arnad, manzo AREV, patate di montagna, fontina e bleu d’Aoste, crema di Cogne, mele valdostane.

Completano il quadro d’eccellenza un accurato servizio alla carta, vini e birre selezionati.

La modernità in cucina risponde al nome di street food. E ovviamente Maison&loisir non è da meno: all’interno del padiglione eventi si trova infatti lo «Street Burger», dove a prendersi la scena saranno preparazioni veloci e gustose, come il cheeseburger valdostano con la fontina, il panino al gran cotto di coppa al ginepro Maison Bertolin, la fonduta con pane di segale da gustare con le birre artigianali del birrificio Les Bières du Grand St. Bernard. Cercate altro? Qualcosa di più rapido? La risposta è «Do It Yourself», il self service ideale per una pausa pranzo veloce ma in cui è possibile non rinunciare ai sapori, fra primi espressi, insalate, piatti sfiziosi e dolci golosi.

La giornata però è bene cominciarla a «Il Baretto»: la caffetteria proporrà colazioni sfiziose, dolci e salate, ma anche aperitivi e dopo cena a servizio dell’area eventi. Attenzione poi a «La Caffetteria BarLume», per una pausa caffè intelligente, tra eventi, musica e letture, dove si potranno vivere colazioni, aperitivi, degustazioni di birre artigianali ed è attivo anche il servizio di paninoteca per un pranzo veloce.

«Do It Yourself» non è l’unico self service: «Caffè du Mont» è il meglio per una veloce pausa pranzo e servizio caffetteria, situato all’ingresso principale dell’Area Espace Aosta. Infine le bancarelle: i sapori da ogni parte d’Italia si danno appuntamento a Maison&loisir, con specialità tipiche delle cucine regionali e prodotti selezionati, da assaggiare e mettere in dispensa.

Gli eventi per gli amicia quattro zampe

Il nostro viaggio continua partendo da un presupposto molto importante: a Maison&loisir i cani possono entrare. Ecco allora alcuni eventi organizzati appositamente per i nostri amici a quattro zampe. Giovedì 25 aprile e domenica 28 aprile, alle ore 16, sarà in programma la conferenza «Fondation Barry in Italia, vi presentiamo i nostri amici San Bernardo», mentre tutti i giorni, dalle 15 alle 17 e dalle 18 alle 19, sarà possibile scattare una foto con i cani San Bernardo allo stand della Fondazione.

La Fondation Barry, istituita nel 2005, si occupa di gestire l’allevamento della Casa di accoglienza San Bernardo, il più importante e antico del mondo, con una storia lunga tre secoli. Nell’allevamento del Passo del Gran San Bernardo nascono in media venti cuccioli ogni anno. Un gruppo, costituito da un veterinario, una specialista in razze e dieci allevatori, si cura del loro benessere e del loro ottimale sviluppo, garantendone un addestramento professionale.

Attenzione poi anche alle esibizioni cinofile a cura del Centro Cinofilo All Dogs Sports&Fun: si svolgeranno durante tutti i giorni del salone, dalle ore 15 alle 16.

Dalla pole dancealle orchestre

Fra le iniziative collaterali spiccano anche le esibizioni di pole dance: sono previste per mercoledì 24 e venerdì 26 aprile, entrambe alle ore 18 e a cura di Simona Spataro e Pole Dance Aosta. Avete mai sentito parlare della «Taxi Orchestra»? Bene, sabato 27 aprile, a partire dalle 15, lungo il percorso fieristico, si esibirà. Prevalentemente è formata da un organico di percussioni che si ritrova settimanalmente per svolgere, sotto la guida di una équipe di insegnanti, prove collettive in vista di esecuzioni pubbliche.

E poi c’è la Scuola Suzuki: sempre sabato 27 aprile, ma dalle ore 17 in Sala Eventi, ci sarà l’esibizione dei suoi allievi. La scuola in questione è composta dagli allievi dei corsi impartiti con il metodo Suzuki. Questo lavora sullo studente, nutrendo di stimoli il suo ambiente e sviluppandone contemporaneamente sia la maturazione artistica e tecnica, sia la moralità ed il carattere.

I corsi sono rivolti alla formazione musicale di bambini, a cominciare dall'età prescolare, attraverso il metodo Suzuki, ampiamente sperimentato in tutto il mondo.

Concludiamo con i concorsi. Ecco «Ecole&loisir finalmente a casa: sostenibilità e tecnologia» a cui partecipano l’Isit Manzetti con il progetto System 21, l’Isilto Verrès con i progetti Minimoto, Gioco anch’io, Cocktail Maker e Casa di Paglia e il Liceo Classico, Artistico e Musicale di Aosta con i progetti Grasgrass, Sul Filo delle Parole, Magiabulaforma.

Infine ecco «Vota lo stand» il visitatore potrà votare il suo stand preferito in base a design, stile, bellezza, originalità e professionalità (premio «Uno stand stellare!») e anche lo stand che meglio rappresenta il tema «Finalmente a casa... sostenibilità e tecnologia».

La cartolina per votare sarà distribuita all’ingresso del Salone, il pubblico potrà esprimere le tre preferenze nella stessa cartolina.

Leggi tutte le notizie su "La Vallee Notizie"

Edizione digitale