«Fernanda ed io: storia di un viaggio in bicicletta in solitaria».

È il titolo del libro che Daniele Vallet presenterà a Maison&loisir: l’appuntamento è per giovedì 25 aprile alle ore 18. Il volume racconta i 1.680 chilometri percorsi in Sardegna, in 23 giorni, in sella alla sua bicicletta «Fernanda», tra paesaggi incantevoli e incontri con le persone.

L’autore Daniele Vallet e? promotore di progetti di «mobilita? dolce» in Valle d’Aosta, come l’iniziativa del Comune di Charvensod, chiamata «Boudza-te?». Questa prevede incentivi, sotto forma di buoni spesa, per chi va al lavoro in bicicletta.

Si tratta dunque di un evento che sicuramente potrà essere apprezzato da chi ha a cuore tematiche sospese fra ecologia e sport. Da non perdere!

Leggi tutte le notizie su "La Vallee Notizie"

Edizione digitale