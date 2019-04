Essere imprenditori in Valle d’Aosta, regione con oltre il 50% del proprio territorio sopra i 2.000 metri, non è facile.

«Ma la digitalizzazione può fare la differenza - spiega il presidente della Chambre Valdôtaine, Camera valdostana delle imprese e delle professioni, Nicola Rosset - Oggi il sistema camerale offre straordinarie opportunità digitali che, una volta comprese, si ripercuoteranno con effetti ampiamente positivi soprattutto sulle nostre imprese, per il 96% composte da meno di 9 dipendenti».

La digitalizzazione, dunque, è un’opportunità che può dare grandi benefici: «S’immagini quanti vantaggi derivino da un corretto utilizzo delle opportunità digitali per un piccolo imprenditore - spiega Nicola Rosset - Grazie ai nuovi servizi è infatti possibile accedere a ogni informazione istantaneamente, senza perdite di tempo. Le mezze giornate perse in coda davanti a uno sportello, o appuntamenti ai quali fino a oggi è sempre stato necessario recarsi di persona, diventeranno solo un ricordo. Questo significa potersi dedicare al lavoro migliorando la produttività della propria azienda». Ed è per questo che la Chambre Valdôtaine ha scelto un palcoscenico come Maison&loisir per presentare tutte le innovazioni ai propri iscritti: «E’ un evento di grande richiamo al quale le piccole realtà del nostro territorio partecipano numerose. Per diffondere la cultura della digitalizzazione, dell’importanza che riveste la “casa digitale” di ciascuno di noi, abbiamo organizzato diversi momenti di incontro, nel rispetto di un calendario prestabilito».

Le quattro chiacchiere con Nicola Rosset sono anche l’occasione per fare il punto sull’andamento dell’economia regionale: «La Valle d’Aosta è un territorio in cui crisi e ripartenze hanno inizio sempre con un po’ di ritardo rispetto a quanto accade nel resto d’Italia. Purtroppo, questa volta la ripartenza della nostra economia è stata bloccata sul nascere dall’inizio della nuova fase recessiva nazionale. Le armi per mantenere e incrementare la nostra concorrenzialità sui mercati, in queste condizioni, consistono oltre che nella digitalizzazione, anche nella capacità di fare rete. E’ per questo che eventi come Maison&loisir, che mettono in comunicazione le aziende tra loro stimolandole a creare nuove sinergie, sono sempre i benvenuti».

