È Diego Peraga la vera anima di Maison&loisir, il salone dell'abitare di Aosta in scena da mercoledì 24 a domenica 28 aprile nell'Area Espace di via Vittime Lavoratori del Col du Mont nell’Area Cogne.

Fin dalle origini della manifestazione è lui a guidare il team che all'interno della sua azienda, la Projexpo, si occupa di organizzare il grande evento dedicato al pianeta casa. «L'idea di dare vita a una rassegna espositiva inizialmente dedicata solo all'arredo e al design ci è venuta alcuni anni fa, quando ad Aosta si teneva ancora Rigenergia, fiera dai contenuti tecnici, per la gran parte improntata al risparmio energetico - racconta Diego Peraga - Poi quell'evento ha cessato di esistere e, da quel momento, Maison&loisir ha assunto i connotati che la caratterizzano ancora oggi: un salone-contenitore nel quale accanto a tutto ciò che è mobile e design per la casa anche di montagna, trovano posto contenuti tecnici dall'elevato tasso d’innovazione. Nel nostro evento, pertanto, ogni tema è ammesso: si parla di ristrutturazioni ed efficienza energetica, sostenibilità ambientale e design nelle case di montagna, arredamento e alberghi da sogno, urbanistica e materiali edili di nuova concezione».

«Finalmente a casa. Sembrerà strano, ma ci è venuto in mente di costruire il nostro salone intorno a questo slogan partendo dal fatto che quest'anno ricorre il 50esimo anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna. Ci siamo messi nei panni degli astronauti dell'Apollo 11, dell'astronauta Neil Armstrong e del suo equipaggio, che dopo aver mosso i primi passi sul nostro satellite naturale sono risaliti a bordo della loro navicella spaziale per fare ritorno a casa. Chissà come gli è sembrata bella la Terra durante le fasi dell’ammaraggio, chissà con quale gioia hanno pensato, mettendo piede in salotto dopo questa incredibile esperienza, "Finalmente a casa"».

«Senza dubbio sì. Abbiamo voluto approfondire particolarmente quell'ambito in cui la tecnologia si trasforma in insostituibile pilastro della qualità dell'abitare. Ecco allora Pepper, il robot umanoide programmato dall'azienda cuneese Ping che può trasformarsi in un insostituibile maggiordomo all'interno di ogni abitazione. Pepper, naturalmente, sarà presente nell'area espositiva, accoglierà il pubblico, fornirà informazioni a richiesta e, con grande piacere, si metterà a disposizione per simpatici selfie. Ovviamente, dato l'anniversario dell'uomo sulla Luna, abbiamo anche allestito una mostra dedicata al Programma Apollo intitolata "Verso la Luna e oltre" curata da Umberto Cavallaro, presidente dell'Associazione Italiana di Astrofilatelia. Ci saranno poi laboratori e la possibilità di scoprire, grazie alla collaborazione con l'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy a Nus, le meraviglie dell'universo».

«Da sempre la nostra fiera racchiude decine di eventi tecnici volti a promuovere la cultura della ristrutturazione, delle innovative tecniche per incentivare il risparmio energetico, delle modalità per promuovere la qualità dell'abitare. Sarà un programma ricco all'insegna della tecnologia che corre a sostegno del benessere, inteso come vivere bene in casa propria, circondati da agi e comfort figli delle ultime novità in edilizia».

«Sì, come sempre. Vogliamo stimolare riflessioni sulla sostenibilità in ambito cittadino; sull'Aosta del prossimo futuro. Perché anche la nostra città è la nostra casa. Chi di noi rimettendo piede ad Aosta dopo un po’ di tempo non ha esclamato "Finalmente a casa"? Come sempre ci offriranno un valido supporto in questo ambito l'Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta e altre importanti associazioni di categoria».

«Fino a un paio di anni fa siamo stati costantemente in crescita, poi abbiamo dovuto autolimitarci. Ora vantiamo qualcosa come 240 espositori: aziende che provengono da tutto il territorio e anche da ben oltre i suoi confini. Posso dirle che a tutt'oggi ben il 50% degli espositori è fidelizzato. Significa che un numero molto consistente di imprese è con noi fin dall'inizio perché a ogni edizione ha avuto l’opportunità di innescare nuovi contatti con potenziali clienti, spesso concretizzatisi nei mesi successivi al salone, e nuove sinergie tra aziende. La nostra iniziativa, infatti, è anche un validissimo strumento che le imprese hanno a disposizione per conoscersi e iniziare a fare rete. Ci sono poi espositori che cambiano ogni volta in funzione del tema che abbiamo prescelto, oppure delle tendenze del momento. Quest'anno, per esempio, sono molto numerose le realtà tecniche, operanti in ambito di ristrutturazione ed efficienza energetica; non mancano comunque laboratori e industrie mobiliere specializzate in arredo alpino. In ogni caso, i nostri 240 espositori coprono a 360 gradi tutti i settori del pianeta casa».

Per quanto riguarda i visitatori, invece, siete in crescita?

«Il salone conta dai 32.000 ai 36.000 visitatori per ogni edizione. Provengono da tutta la regione e anche da Piemonte, Lombardia, Francia e Svizzera. Sono numeri molto consistenti nei quali rientrano operatori del settore a ogni livello, appassionati di design e naturalmente famiglie con bambini. Per questo, per rendere accattivante il nostro evento abbiamo deciso di rinnovarlo ogni anno con un tema portante e di proporre ogni volta attività e animazioni in grado di coinvolgere tutti indipendentemente dall'età. Per i più piccoli abbiamo un'apposita area dove possono giocare aspettando che i genitori terminino la loro visita. Domenica 28 aprile per loro sarà una giornata speciale con Baby Master Chef e un coinvolgente show-cooking. Ricordo poi l’area ristoro, sempre molto apprezzata, e gli eventi serali. Quest’anno tra i nostri ospiti ci sarà anche Max Pisu».

«Ogni anno tutti noi dello staff organizzativo e commerciale - quest'ultimo diretto dalla responsabile Mirian Ghigo - diciamo che è l'ultimo. Troppe le difficoltà, troppa la burocrazia, troppe le energie da mettere in campo per fare in modo che vada tutto bene. Poi, però, la passione e la voglia di rimetterci in gioco tornano a prendere il sopravvento e ci spingono a tornare in scena, rinasce l’entusiasmo e troviamo nuovo vigore per alimentare la nostra voglia di fare. E credo che andremo avanti così ancora a lungo».

