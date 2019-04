Giovedì 25 aprile dalle ore 15.30 a Maison&loisir il Groupe Folklorique Traditions Valdôtaines propone «Carillon des Traditions», rassegna di danze tradizionali eseguite dai bimbi dei gruppi folkloristici della Valle d’Aosta.

«Nel quadro dei festeggiamenti per il settantesimo anniversario di attività del Groupe Folklorique Traditions Valdôtaines - sottolinea la presidente Elena Foudon - siamo lieti di poter organizzare l’evento "Carillon des Traditions" all’interno del ricco calendario degli appuntamenti per la manifestazione Maison&loisir 2019. Il nostro interesse non è l’auto celebrazione ma riteniamo importante testimoniare, proprio in occasione del nostro settantennale, che nella città di Aosta è ben viva ed attiva un’associazione culturale che opera con adulti e ragazzi, volta a favorire una forma di aggregazione all’insegna della tradizione e della cultura valdostana e con l’obiettivo di rendere partecipi a tale attività tanto i valdostani quanto i turisti».

