Ricco il programma di eventi organizzati dalla Chambre Valdôtaine in occasione di Maison&loisir.

Il primo incontro è previsto per mercoledì 24 aprile alle ore 14 con la conferenza «Finalmente… anche a casa. I servizi digitali del sistema camerale direttamente a casa tua». A seguire sarà il turno di «Roadshow SMAU 2019... Milano e Berlino».

Viene presentato il cassetto digitale dell’imprenditore, accessibile gratuitamente tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo impresa.italia.it, nel quale si possono trovare tutti i documenti ufficiali dell’impresa come la visura, anche in inglese, gli atti e i bilanci depositati presso il Registro Imprese.

Inoltre, nel corso degli eventi si parlerà del servizio di fatturazione elettronica, accessibile gratuitamente da PC, tablet e smartphone all’indirizzo fatturaelettronica.infocamere.it, ovvero la soluzione online per la compilazione, trasmissione e gestione delle fatture elettroniche emesse e ricevute messo a disposizione dal sistema camerale e rivolto alle piccole e medie imprese.

Durante la seconda parte dell’incontro saranno illustrate le opportunità di partecipazione a SMAU 2019 per start up e imprese innovative valdostane.

Il secondo appuntamento è invece in programma venerdì 26 aprile dalle ore 14 alle 16. Il titolo sarà «Finalmente… anche a casa. I servizi digitali del sistema camerale direttamente a casa tua». Sarà l’occasione per approfondire il cassetto digitale dell’imprenditore, il servizio di fatturazione elettronica e il sistema di identità digitale SPID.

Sabato 27 aprile alle ore 14, con «Finalmente... una casa per il digitale. Alla scoperta del FabLab Aosta», viene presentata la realtà di FabLab Aosta, uno spazio per consentire ai creativi di realizzare progetti e mettere in pratica le proprie idee.

Venerdì 26 aprile, infine, a Maison&loisir, alle ore 10.30 in Sala Tecnica, avrà luogo la conferenza dal titolo «Come rilanciare l’economia di un territorio attraverso il recupero immobiliare: tre possibili sfide per la Valle d’Aosta», a cura di Vallée d’Aoste Structure. Evento accreditato per la formazione professionale continua, ingresso libero.

