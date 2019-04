Chi meglio degli architetti per affrontare questioni legate all’urbanistica e al design? Ecco perché, a Maison&loisir 2019 l'Ordine degli architetti di Aosta parteciperà a ben due eventi, entrambi su temi molto interessanti.

«Confermo - rivela il presidente, architetto Sergio Togni - saremo sia alla Tavola rotonda di venerdì 26 aprile sul tema della "Città del bene comune", sia, due giorni prima, al convegno sul design delle case in montagna».

Sergio Togni spiega che entrambi gli appuntamenti aiuteranno riflettere su questioni di assoluto interesse: «La tavola rotonda, alle 21 di venerdì 26 aprile nella Sala Tecnica di Maison&loisir - precisa - ci permetterà di esporre la nostra posizione che, ad Aosta come nel resto d'Italia, punta alla valorizzazione dei centri storici, attualmente vittima fin troppo spesso di un continuo svilimento. Nella nostra città, per esempio, sono stati presentati progetti che prevedevano lo spostamento del Palazzo della Regione nell'area della telecabina, oppure quello delle scuole nella zona di Tzambarlet. D'altro canto riconosciamo lo sforzo sostenuto dall'Amministrazione comunale di Aosta per mantenere l'Università nell'area dell'ex caserma Testafochi. In questo modo, certamente, si contribuisce a rivitalizzare una zona centrale fino a oggi fuori dalla portata degli aostani. Noi architetti sosteniamo due cose: da un lato la necessità di una programmazione strategica complessiva per lo sviluppo dei diversi poli cittadini affinché ogni intervento s'inquadri in un contesto di sviluppo armonico, dall'altro la messa in relazione dei suddetti poli uno con l'altro e ciascuno con il centro storico attraverso percorsi gradevoli e sicuri. Sarebbe opportuno non concentrarsi più su una zona alla volta, individualmente, ma fare in modo che ogni intervento finisca con l’incastonarsi in un progetto organico di visione strategica come si è soliti affermare in ambito di nuova urbanistica. La zona dell'Università, l'Ospedale regionale, la telecabina per Pila, l'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, quella dell'Arco di Augusto e dello Stadio Puchoz così facendo potrebbero svilupparsi in modo armonico».

In questo contesto l'Ordine suggerisce linee guida più che condivisibili: «Il minor consumo di suolo, la salvaguardia delle aree verdi, il riuso delle strutture esistenti, sono alcuni dei pilastri su cui invitiamo a elaborare proposte che siano anche in grado di prevenire l'abbandono di pezzi di città nel comparto edificato». Per selezionare idee e progetti, l’Ordine propone l’indizione di concorsi: «Ci piacerebbero - conferma il presidente Togni - concorsi di architettura, spaziando dalla scala urbanistica fino a scendere al livello edilizio».

Ecco, poi, cosa risponde Sergio Togni quando, dopo aver ascoltato tutto questo, gli chiediamo come sarà, a suo giudizio, Aosta tra dieci anni: «Senza dubbio sarà una città migliore di oggi. Il concorso Aosta Est avrà risvolti positivi nell'area tra la Porta Pretoria, piazza Plouves e la Torre dei Balivi. Spero poi che la pedonalizzazione della zona dell'Arco d'Augusto si trasformi nell'occasione per una completa riqualificazione dell'area, mentre sono già certo che dove oggi sorge l'Ospedale regionale, sia che resti quest'ultimo sia che si crei la nuova area archeologica, nascerà comunque un importante polo d'interesse. Non è tutto, perché si sta anche completando l'area della nuova Università all'ex caserma Testafochi che verrà così restituita alla città dopo oltre un secolo... Ecco, se tutto questo si avverasse Aosta sarebbe destinata a cambiare gradualmente volto negli anni. Certo, servono coordinamento e, come dicevo, la capacità di interconnettere tra loro i diversi poli cittadini. Speriamo che tutto questo non resti nel libro dei sogni».

L’altro evento a cui l'Ordine degli Architetti parteciperà sarà il convegno sul design della casa di montagna. «Mercoledì 24 aprile a partire dalle ore 13.30 introdurrò i lavori di questo convegno dedicato al tema: "Dalla montagna, per la montagna, esperienze contemporanee di design per l'abitare in Valle d'Aosta. - conferma Sergio Togni - Ci avvarremo della competenza del professor Claudio Germak, ordinario di design al Politecnico di Torino e di quattro alte personalità del settore molto conosciute e apprezzate in Valle d’Aosta per verificare se, in questo preciso momento storico, ci sia una linea di tendenza in fatto di design per la casa di montagna, oppure no. Se sia preferibile guardare alla tradizione o alla contemporaneità, oppure a un mix tra queste due tendenze».

Sarà pertanto un'altra grande occasione, nell’ambito di Maison&loisir, per riflettere con attenzione su temi importanti legati alla casa e all'abitare.

