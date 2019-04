Parola agli espositori, ecco nove fra i protagonisti della prossima edizione di Maison&loisir.

Fabrizio Cerise,titolare Tecnoserramenti

«Abbiamo sempre partecipato sin dalle origini del Salone Maison&loisir che è una delle poche occasioni per metterci in mostra sul nostro territorio: in Val d’Aosta questa manifestazione funziona ancora molto bene ed è importante raggruppare insieme così tante aziende. Abbiamo un ottimo riscontro, dato che con i contatti ottenuti in fiera lavoriamo poi tutto l’anno, è un carburante vitale. Con il nostro stand porteremo differenti soluzioni nel settore del risparmio energetico, legandoci alle parte di ventilazione, di meccanica controllata, ai problemi di muffa e al controllo della qualità dell’aria. Inoltre predisporremo una zona dedicata agli ingressi di casa e un’altra incentrata sui serramenti».

André Marquet,rappresentante agenziaWolf Haus Aosta

«Sono sei anni che siamo presenti alla fiera, ci sentiamo in dovere di partecipare poi i risultati si vedranno dopo un anno o due, nel medio-lungo periodo. In ogni caso Maison&loisir ha diversi punti di forza: è organizzata al meglio e racchiude un elevato numero di espositori, tutti con un livello di qualità molto alto. Per noi inoltre è l’unica occasione per sponsorizzare i nostri prodotti sul territorio. Il nostro stand sarà organizzato con spaccati di parete, faremo vedere come vengono costruite le strutture, metteremo immagini del prodotto finale e video dei montaggi. Insomma, una presenza tecnica, in cui ci rivolgeremo sia ai privati che ai professionisti».

Tullio Trèves,titolare La casa di terra

«Siamo degli habitués a Maison&loisir, c’eravamo anche quando si chiamava ancora Rigenergia e per noi partecipare a questa fiera, l’unica in Valle d’Aosta se si esclude la Fiera di Sant’Orso, è determinante, ci dona aria per mesi. Inoltre bisogna riconoscere che il livello di qualità degli espositori è molto alto, lo dico per esperienza, dato che partecipiamo a diverse fiere a livello nazionale. La nostra azienda, costituitasi nel 1992, lavora su tutto il territorio italiano con oltre cento installatori: operiamo nel settore dell’edilizia sostenibile, lavoriamo con isolanti naturali, ci occupiamo di problemi legati alle muffe e anche della depurazione dell’acqua».

«La nostra partecipazione è cresciuta di pari passo con gli anni, ora cerchiamo di essere sempre presenti implementando l’investimento per ottenere visibilità e nuove possibilità. Crediamo molto nel format di Maison&loisir, perciò ci siamo impegnati in uno stand emozionale, moderno, nel quale accogliere visitatori e professionisti del settore ristorativo, alberghiero e non solo. Al centro avremo un bancone rotondo illuminato.

Ci saranno baristi professionisti di ABI Professional che prepareranno il caffè declinato in tantissime modi, dalle ricette calde a quelle fredde, dai cocktail alla possibilità di utilizzarlo in altre forme, per arrivare a come fare business con le nostra capsule».

Edoardo Zanottini,socio di Altura

«Per noi è l’esordio al salone, dato che faremo il lancio effettivo dei nostri prodotti. Con me ci sono altri due soci, Lorenzo Quaccia e Fabio Zinotti, siamo nati a gennaio e operativi da inizio aprile. Altura si occupa della trasformazione ittica e in particolare di affumicatura di trote, siamo i primi a farlo in Valle d’Aosta. Nello stand, posizionato all’ingresso del padiglione gastronomico, presenteremo ciò che facciamo, proponendo la degustazione di prodotti abbinati con altre specialità valdostane. Ci rivolgiamo principalmente ai ristoratori, saranno loro il nostro primo canale, ossia le persone con cui saremo più interessati a parlare e incontrare. Daremo grande attenzione anche alle famiglie, dal momento che i nostri prodotti saranno in vendita anche per i privati, con un negozio che aprirà nelle prossime settimane.

Alessandra Ferraro Gallo,responsabile pubblicitàe marketing Gruppo Peila

«Il nostro gruppo è molto presente in Valle d’Aosta e in particolare nel suo capoluogo, perciò abbiamo scelto di partecipare a Maison&loisir. Si tratta della prima volta e come espositori saremo “atipici”: siamo concessionaria Suzuki, con saloni multimarca e centro usato. Abbiamo due sedi a Carema e una Quart. Mi aspetto che il salone aostano sia un veicolo pubblicitario per noi, quindi al nostro stand presenteremo le nostre vetture 4x4, distribuiremo materiale informativo, vari gadget e saremo naturalmente disponibili per dialogare con i visitatori che verranno a trovarci».

MassimilianoMartinet, titolare di Mafer

«Abbiamo partecipato per la prima volta a Maison&loisir nel 2017 e finora siamo abbastanza soddisfatti, nei primi due anni siamo riusciti a portare a casa parecchi contatti, la fiera ci porta buoni risultati. Per l’edizione 2019 speriamo di ottenere un po’ di clienti svizzeri, oltre che naturalmente valdostani e francesi. Nel nostro stand porteremo ciò che riguarda l’arredo giardino, ma anche macchinari per il giardinaggio e per l’agricoltura. La nostra azienda si rivolge infatti sia al privato che al professionista.

Marco Bertotto,titolare di Lumar

«Ci occupiamo della vendita e dell’assistenza di attrezzature alberghiere e rifacimento di locali HORECA (acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café, ma la terza parola viene a volte identificata con Catering, o altre similari). Siamo partiti lo scorso anno con Maison&loisir dopo un’attenta valutazione della possibilità di partecipazione, dato che non si collega direttamente al nostro settore. Ma tuttavia è visitato anche da persone che lavorano nel nostro ambiente. Abbiamo avuto un buon riscontro e così eccoci di nuovo qui, con uno stand dalle dimensioni maggiori in cui presenteremo i nostri prodotti di punta, ossia macchine da caffè e anche spremitori di agrumi e melograni a livello industriale, frigoriferi e parecchio altro. Ci sarà persino un prodotto brevettato in Italia che non ha praticamente concorrenza a livello mondiale, ossia un abbattitore di rifiuti organici (fino al 90 per cento) capace di trasformarli in compost».

Marco Porceillon, agenteimmobiliare della rete IAD

«Con l’ingresso nella rete IAD, Immobiliare a Domicilio, abbiamo ampliato la nostra agenzia. Per la prima volta parteciperemo a Maison&loisir dove saremo presenti fra gli stand con vari professionisti. In sostanza spiegheremo il metodo di IAD, ossia il concetto di dematerializzazione dell’agenzia, con agenti e consulenti che vanno direttamente a casa del cliente. Non abbiamo più la tradizionale sede e in parallelo ci saranno maggiori investimenti web e in formazione. Al Salone dell’abitare prenderemo contatti e cercheremo di far conoscere, non tanto le persone, ma soprattutto l’idea che ora ci contraddistingue e che portiamo avanti. Il nostro punto di forza? Condividere con tutti il portafoglio immobiliare».

