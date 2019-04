Come abbiamo già avuto modo di rimarcare nelle precedenti pagine di questo speciale, nel 2019 si celebrano i cinquant’anni dallo straordinario viaggio che ha portato per la prima volta l’uomo sulla luna. Proprio per questo motivo all’interno di Maison&loisir è stata allestita «Programma Apollo: 5 passi verso la Luna e oltre». La mostra, curata da Umberto Cavallaro, presidente Asitaf (Associazione Italiana di Astrofilatelia) ripercorrerà l’avventura, costellata di successi ma anche di fallimenti, che è culminata nel «grande passo per l’umanità» di Neil Armstrong e dell’equipaggio dell’Apollo 11. Non mancheranno infatti anche le missioni successive, compreso il drammatico viaggio dell’Apollo 13, raccontato al cinema dal celebre film di Ron Howard uscito nel 1995. Inoltre in esposizione ci saranno anche i modelli dei veicoli spaziali e lo «space food», ossia il cibo consumato dagli astronauti in viaggio. Chi è veramente appassionato non potrà poi mancare all’appuntamento di domenica 28 aprile: alle ore 11 Cavallaro presenterà il suo libro «Propaganda e pragmatismo. In gara per la conquista della Luna». Facciamo però un passo indietro, per l’esattezza a giovedì 25 aprile: dalle ore 15 alle 16, in sala conferenze, andrà in scena l’incontro «Finalmente a casa… nel cosmo!». Grazie a questo evento il pubblico avrà la possibilità di scoprire le meraviglie dell’universo e di conoscere l’Osservatorio astronomico della Valle d’Aosta, ultimato nel 2003 e attrezzato per realizzare ricerche scientifiche di alto livello e attività di divulgazione astronomica. La struttura di Lignan è infatti tra i partner di Maison&loisir e si inserisce a pieno titolo nel filone delle iniziative legate alle esplorazioni spaziali e alle nuove tecnologie che caratterizzano la comunicazione dell’ottava edizione del Salone dell’Abitare di Aosta.

Leggi tutte le notizie su "La Vallee Notizie"

Edizione digitale