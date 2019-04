Grande attenzione è riservata alle scuole: il salone Maison&loisir da spazio anche agli studenti. Ecco per esempio l’Isit Manzetti: la scuola presenterà il Progetto System21, che ritroveremo all’interno dell’Area Tecnologica. Il progetto è volto a valorizzare il territorio valdostano attraverso l’ideazione di una gamma di prodotti che permette di monitorare in tempo reale le condizioni climatiche e territoriali di un luogo predefinito. Il tutto avviene attraverso sensori e tecnologie di alto livello e grazie alla trasmissione di un’applicazione scaricabile su smartphone.

Non finisce certo qui: l’Isiltp Verrès illustrerà, sempre all’interno dell’Area Tecnologica, differenti progetti. Ci riferiamo a «MiniMoto», con una minimoto a benzina convertita in elettrica, «Gioco anch’io» con l’impegno ad adattare alcuni giochi per l’utilizzo da parte di bimbi con disabilità gravi, «Cocktail Maker», una macchina digitale per la produzione di cocktail, e «Casa di paglia», un sistema di monitoraggio basato su hardware open source, versione migliorata di un sistema già implementato e utilizzato negli anni precedenti.

Spazio poi anche al Liceo classico, artistico e musicale di Aosta: la sua molteplice proposta risponde al nome di «Grasgrass», rielaborazione della forma di alcune piante grasse realizzate in stoffa e cartone, ma anche di «Sul filo delle parole», calligrafica realizzata con filo di ferro, di «Magiabulaforma», bacchetta magica in stoffa, legno e pigmenti (le troveremo lungo il percorso fieristico).

Infine tutte le scuole parteciperanno al concorso «Ecole&loisir finalmente a casa: sostenibilità e tecnologia».

Leggi tutte le notizie su "La Vallee Notizie"

Edizione digitale