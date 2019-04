Maison&loisir nasce nel 2012 grazie a un’intuizione di Diego Peraga, titolare di Projexpo, società specializzata nell’organizzazione di eventi, dall’allestimento fieristico alla comunicazione, con sede ad Aosta e uffici e magazzini a Borgo San Dalmazzo di Cuneo e Mercenasco nel torinese.

Maison&loisir si tiene all’Area Espace Aosta, in via Via Lavoratori Vittime Col du Mont, 50.Il percorso espositivo “obbligatorio” è strutturato in modo da offrire massima visibilità ad ogni stand.Il salone è a ingresso gratuito. Al suo interno è possibile incontrare personalmente gli espositori, scoprendo le novità di ogni settore. Previsti anche seminari e conferenze.

Parcheggio gratuito, servizio navetta con il Trenino Roby nelle giornate di giovedì 25, sabato 27 e domenica 28 aprile: ore 14-18 da Torre Piezometrica (gratuito), ore 10-12 e 14-18 da piazza Chanoux (3 euro).

Maison&loisir è anche un evento tecnologico. Presenta infatti al pubblico le più recenti applicazioni nel campo della progettazione, dell’elettronica e della domotica per migliorare comfort e sicurezza negli edifici.

Il Salone dell’abitare di Aosta si svolge durante le festività del 25 aprile, predisposti anche pacchetti turistici “ad hoc” per un week-end in città, o alla scoperta della Valle. Previste per l’occasione speciali promozioni.

Durante la manifestazione sono previsti cucina tipica della Valle d’Aosta e prodotti gastronomici da tutta Italia. C’è un’intera area dedicata al gusto nella quale si trovano ristorante, street food e bancarelle.

Musica e cabaret rendono più allegra ogni serata. Divertirsi in compagnia dopo aver visitato il Salone.A Maison&loisir anche i bambini si divertono, con eventi pensati appositamente per loro e il miniclub con gli animatori.

Mercoledì 24

10 - 22

Giovedì 25

10 - 22

Venerdì 26

10 - 22

Sabato 27

10 - 22

Domenica 28

10 - 20

