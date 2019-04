Maison&loisir, capitale del divertimento. Tenetevi forte, giovedì 25 aprile al Salone dell’Abitare sarà il momento di ridere: sul palco della manifestazione scoccherà l’ora di Max Pisu (foto). Il comico sarà il protagonista a partire dalle ore 21.30 dello spettacolo «Recital», ad ingresso libero.

La sua performance affronterà e smaschererà la quotidianità: per farlo alternerà con la sua classica brillantezza la fantasia e il reale. Quest’ultimo, come sempre, sarà vissuto in una chiave surreale e divertente. Saranno parecchi i temi toccati da Max Pisu durante la serata: il rapporto genitori-figli, e i bambini, che «crescono in quell’incrocio pericoloso tra scuola, amicizie “ad alto rischio” e problemi adolescenziali, conditi da tatuaggi, piercing, creste di gel e fidanzatini...a vita bassa. Ci si riconosce, i ragazzi come gli adulti». Ad accompagnarlo ci sarà anche l’inseparabile Tarcisio: attraverso le sue innumerevoli peripezie quotidiane racconterà inedite avventure. Dalla sua squadra di calcio che fa di tutto per iscriversi e partecipare alla Clericus Cup (il campionato mondiale riservato a seminaristi e chierici) al primo viaggio in aereo, passando per l’ennesimo pellegrinaggio in compagnia dei travolgenti personaggi della parrocchia.

