Da una parte troviamo l’innovazione, dall’altra la sostenibilità ambientale. Queste due peculiarità si incontrano da sempre all’interno di Maison&loisir. Stiamo parlando di due dei temi centrali del salone che lo contraddistinguono ormai da parecchi anni. In particolare a riassumere perfettamente questa doppia anima della manifestazione dedicata alla casa e al tempo libero è l’area «Passato Presente Futuro»: si tratta del settore espressamente designato per ospitare in questa edizione la tecnologia. Lo sguardo degli organizzatori si rivolge dunque alle grandi conquiste del Novecento ma, allo stesso tempo non tralascia il guardare in avanti. Questo si traduce in un occhio particolare puntato sui grandi cambiamenti che stanno caratterizzando gli anni Duemila e nello specifico nella presenza di importanti aziende del settore tech. E’ il momento ora di approfondire il discorso.

A prendersi la ribalta sarà in particolare un certo Pepper. Se ad un primo approccio questo nome non vi dice nulla non c’è da preoccuparsi. Molto probabilmente sarà più famoso una volta che si sarà messo in mostra all’interno di Maison&loisir. E allora ecco qualche informazione su di lui: Pepper è la denominazione del robot umanoide programmato dall’azienda cuneese Ping. Tale ritrovato della tecnica sarà ben contento di interagire con i visitatori del salone, sia che essi siano adulti che bambini. Basti pensare che Pepper sarà disponibile con chiunque per scattarsi un selfie immortale, che rimarrà ad imperitura memoria come originale testimonianza della partecipazione alla fiera aostana. Non servirà aprire il portafogli, il robot in questione non vi chiederà denaro: gli autoscatto con lui sono infatti completamente gratuiti e potranno essere realizzati durante tutti i giorni dell’evento secondo precisi orari (ossia dalle ore 11 alle 12, dalle 16 alle 18 e dalle 21 alle 22. Quest’ultima finestra oraria non è prevista per domenica sera). Attenzione però, perché molto probabilmente si avrà modo di conoscere prima Pepper: sarà infatti lui il protagonista dell’inaugurazione di Maison&loisir, quando sarà impegnato nell’interagire direttamente con gli interlocutori e nello snocciolare alcune curiosità sul salone e su se stesso.

Pepper ci porterà dunque nel futuro, ma non sarà l’unica «trovata» che si potrà toccare con mano. Anche la realtà virtuale vivrà il suo momento di gloria. In questo caso si tratta di due coinvolgenti esperienze, entrambe promosse d Ping-S, che finirete con il provare e riprovare. A tal proposito è arrivato anche il commento entusiasta degli organizzatori: «La realtà virtuale è molto più di una realtà, parliamo infatti di un’esperienza completa che ci coinvolge ed emoziona». E allora qual è la proposta di Maison&loisir? Durante i giorni del salone l’utente potrà provare un visore in grado di far vivere l’esperienza dell’attraversa spazi, ambienti e territori. Se ancora ciò non vi basta sappiate che la seconda proposta riguarda la pedana: questa, ancora più immersiva, sarà capace di coinvolgere tutto il corpo, permettendo il massimo movimento possibile. Solo una postilla: entrambe le experience sono a pagamento, hanno un costo di 10 euro e sono praticabili durante gli orari di apertura del salone. Ancora non ne avete abbastanza? Bene, le sorprese di Maison&loisir non terminano mai. E’ qui che entra in gioco l’azienda valdostana Touchware, impegnata nel proporre un’altra attività esperienziale per conoscere e vivere la realtà aumentata. La denominazione in questo caso è Image Recognition e Touchware, consapevole che le tecnologie sono idonee per fornire informazioni su tutti gli ambiti, presenta in questo spazio alcune app dalle grandi potenzialità.

Per completare il quadro non vanno scordati i laboratori di robotica educativa «Robottiamo insieme», dedicati a bambini aventi un’età minima di 6 anni (oppure 5 se accompagnati) ma anche agli adulti desiderosi di partecipare. Sono curati dalla Biblioteca comunale di Saint-Vincent e permetteranno di costruire piccoli robot avvalendosi di kit di Lego WeDo e Lega Mindstorms EV3. Ogni laboratorio avrà una durata di circa un’ora e trenta minuti, sono realizzati grazie al progetto «BiblIoT - Robotica in biblioteca» e sono accessibili al costo di 10 euro. Attenzione ai posti: sono limitati ed è bene prenotarsi scrivendo a info@edutech.vda.it, oppure chiamando al 338.4003035. Per concludere non resta che ricordare che i laboratori si svolgono tutti i giorni eccetto il venerdì (dedicato alle scuole), con i seguenti orari: mercoledì dalle ore 14.30 alle 16, dalle 17 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22; giovedì e sabato dalle 10.30 alle 12, dalle 14.30 alle 16, dalle 17 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22; domenica dalle 10.30 alle 12, dalle 14.30 alle 16 e dalle 17 alle 18.30.

