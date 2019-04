Tra i servizi più richiesti dai visitatori di Maison&loisir ci sono quelli legati allo sportello delle consulenze gratuite.

In sostanza, tutti i visitatori, per qualunque dubbio o questione dedicata alla casa o all’abitare, durante la manifestazione hanno a disposizione professionisti qualificati in grado di dare un consiglio: che si tratti di richieste inerenti al bonus fiscale per le ristrutturazioni, o dubbi in materia di arredamento, le risposte saranno sempre esaurienti.

Di seguito i professionisti e le aziende a disposizione del pubblico, con giorni e orari di presenza nei padiglioni espositivi.

Arredamento d’interni

Mercoledì 24 aprile ore 12-14; giovedì 25 aprile ore 12-14; venerdì 26 aprile ore 12-14; sabato 27 aprile ore 12-14; domenica 28 aprile ore 13.30-16.30

Alessia Vignae Luca Pramotton

Abbattimento barriere architettoniche.

Venerdì 26 aprile ore 10-12; sabato 27 aprile ore 10-12.

Arredare con passione in assoluta libertà e fuori dagli schemi.

Giovedì 25 aprile ore 10-12 e 14-16.

(Associazione nazionale fumisti e spazzacamini).

Tutte le tue domande sull’installazione di stufe e caminetti.

Sabato 27 aprile ore 15-17.

Area 9 Studio AssociatoArchitettura

Mercoledì 24 aprile ore 16-18; giovedì 25 aprile ore 16-18.

Geotermia e pompe di calore. Consigli e progetti per abbattere i costi di riscaldamento.

Domenica 28 aprile ore 10-12. Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Aosta. Aspetti fiscali e amministrativi in campo immobiliare.

Mercoledì 24 aprile ore 10-12 e 14-16; venerdì 26 aprile ore 18-20; sabato 27

aprile ore 18-20.

Contratti di locazione e novità sui contratti concordati.

Venerdì 26 aprile, ore 14-18.

