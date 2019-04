Come illustrato nell’articolo in apertura di pagina, mercoledì 24 aprile avrà luogo il convegno intitolato «Il design delle case di montagna: tradizione o contemporaneità? - Dalla montagna, per la montagna. Esperienze contemporanee di design per l’abitare in Valle d’Aosta».

Introdotto dal presidente dell’Ordine degli Architetti Sergio Togni, l’appuntamento avrà tra i relatori il professor Claudio Germak.

Ordinario di design al politecnico di Torino, Germak è uno studioso dei sistemi di produzione design-oriented, nelle relazioni tra industria e artigianato, in merito ai quali ha pubblicato numerosi articoli di riviste e monografie, curato mostre e allestimenti, condotto ricerche a carattere nazionale e internazionale.

Esperto in progettazione di prodotto e di processi nel design, ha sviluppato prodotti e brevetti, e ha ricevuto premi per il design di componenti industrializzati. Alle tematiche dello spazio collettivo, sia in interno che in esterno, ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca professionale e accademica, con consulenze presso città italiane ed europee.

Leggi tutte le notizie su "La Vallee Notizie"

Edizione digitale