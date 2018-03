Sindrome da intestino irritabile (IBS): un problema che colpisce molte persone e che causa notevoli fastidi, ma che si può prevenire e curare. Getta un lampo di luce su questa interessante branca della medicina diagnostica addominale la dottoressa Francesca Valle. «L’intestino irritabile - spiega la specialista - è una condizione che colpisce il sistema digestivo, in modo particolare il colon (intestino crasso). Provoca sintomi come dolori addominali crampi, gonfiore, diarrea e costipazione». Insomma, chi l’ha provato sa che non è certo un bel vivere in queste condizioni... Anche perché i sintomi possono durare giorni, settimane o addirittura mesi talvolta.

«L’IBS - prosegue la dottoressa Valle - non determina modificazioni del tessuto intestinale né aumenta il rischio di tumori. La causa esatta è sconosciuta. I fattori che sembrano svolgere un ruolo includono: contrazioni muscolari dell’intestino; problemi di ansia e stress; infezioni gravi (l’IBS può svilupparsi dopo una grave gastroenterite). I sintomi principali sono dolori addominali specie dopo mangiato e che migliorano con l’evacuazione completa; sensazione di gonfiore; diarrea a volte con impellenza all’evacuazione o stitichezza associata a sensazione di incompleto svuotamento rettale; flatulenza e astenia».

Ma perché ci si ammala o si soffre di questo problema? Le cause possono essere molteplici e fra queste sicuramente: il cibo (molte persone hanno sintomi peggiori dopo aver mangiato pasta di grano duro, latticini, agrumi, fagioli, cavolfiore, bevande gassate); lo stress; gli ormoni naturalmente presenti nel nostro organismo (le donne hanno circa il doppio delle probabilità di contrarre IBS rispetto agli uomini e i sintomi sono peggiori durante o dopo il ciclo mestruale).

Per quanto riguarda il trattamento dei sintomi, si cerca di alleviarli in modo da poter vivere il più normalmente possibile. Fra i consigli utili c’è quello di cucinare in casa usando ingredienti freschi, di rilassarsi più possibile, non bere caffè ed evitare le bevande gassate, mangiare sempre agli stessi orari, evitare il glutine. Per quanto riguarda le terapie mediche, possono variare a seconda dei singoli casi e della gravità. Chi volesse approfondire l’argomento o prenotare una visita può contattare la dottoressa Francesca Valle alla Technos Medica Srl di Saint-Christophe (telefono: 0165 31796; mail: info@technosmedica.it).

