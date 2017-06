Con l’arrivo dell’estate e quindi delle vacanze, un po’ come in occasione delle festività, torna attuale più che mai il problema nelle abitazioni il rischio intrusione durante la nostra assenza. Affrontiamo così questo scottante argomento sull’onda del decalogo sulla sicurezza stilato di recente da ASSIV (Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari) e da Italpol Vigilanza, dopo che le statistiche hanno ancora una volta confermato le ondate di furti in costante aumento (Fonte Adnkronos). Nei primissimi punti della lista troviamo naturalmente porte blindate, grate per le finestre ed impianto antintrusione ma non solo... infatti nel decalogo viene giustamente rimarcata l’importanza di un fattore troppo spesso dimenticato o sottovalutato ovvero quello della corretta e costante manutenzione dell’impianto. Viene inoltre consigliato di dotarsi di un sistema d’allarme sia interno che perimetrale cioè in grado di proteggere anche l’esterno della vostra casa o del vostro appartamento e soprattutto capace di entrare in funzione prima ancora che il ladro inizi il tentativo di intrusione. A questo proposito, perchè il tutto sia correttamente posizionato e funzionante, vi ricordiamo che la prima regola è affidarsi ad aziende specializzate. Esistono infatti una serie di accortezze che solo chi è “del mestiere” può sapere e può suggerirvi come ad esempio posizionare in prossimità delle cellule dell’allarme perimetrale oggetti che obblighino i ladri a spostarli per avere accesso all’appartamento. Tale spostamento attiverà l’allarme ancora prima che il ladro riesca ad attaccare porte e finestre. L’allarme deve, preferibilmente, essere fatto confluire presso il centro operativo di un Istituto di Vigilanza o presso le Forze dell’Ordine. In caso di intrusione, deve entrare in funzione immediatamente e avere un impatto acustico notevole, in modo da spaventare il ladro e richiamare l’attenzione dei vicini di casa.Il sistema come già accennato deve poi essere sottoposto a regolare manutenzione ad opera di professionisti: un cattivo funzionamento può determinarne non solo la mancata attivazione, ma anche, se suona spesso e senza motivo, non essere preso in considerazione quando si attiva a causa di un rischio reale. Affidandovi ad aziende specializzate potete usufruire di servizi di assistenza e manutenzione rapida ed efficace che vi consentiranno sonni tranquilli ovunque voi siate.Valgono poi infine tutte le regole dettate dal buon senso: chiudere sempre portoni o cancelli di accesso dalla strada, chiudere a chiave le porte di ingresso, quando si entra nei garage con portoni automatici, sincerarsi sempre che siano chiusi prima di allontanarsi e chi più ne ha più ne metta. L’esperto risponde. Inviate le vostre domande a lavalleesicurezza@gmail.com

